Kim Chiu pinagmalupitan ng kamag-anak

Kung panaginip lang daw ang mga nangyayari kay Kim Chiu ngayon, na isa siyang sikat na artista, na sangkatutak ang trabaho niya, na ang dami-rami niyang pera, na nabibili niya ang lahat ng gusto niya, na may bahay at lupa at mamahalin siyang sasakyan, at may Xian Lim siyang boyfriend, ayaw na raw niyang magising pa.

Sa It’s Showtime nga ay napag-usapan nila ni Vice Ganda ang tungkol sa plot twist ng buhay nila na ayaw nilang mangyari. At si Kim nga, ayaw raw niyang mangyari na bigla siyang gisingin at sabihin na, ‘Gising ka na, nananaginip ka.’

“Ayoko talaga, maloloka ako, na gigisingin ako, tapos babalik ako sa buhay ko noon, na nakatira lang ako sa lola ko, na pinalalayas ako ng tito ko, ayoko noon.

“Hindi ko keri na hindi pala totoo ito lahat. Ayoko na bumalik sa buhay ko noon,” sabi ni Kim.

Hindi nga malimutan ni Kim ang pinagdaanan na kahirapan, na `yun na nga, umabot sap unto na pinalalayas siya sa bahay ng tito niya.

Noon pa man ay ikinukuwento na ni Kim sa showbiz na kaya siya sumali sa sa Pinoy Big Brother, bukod sa gusto niyang makita ang sarili niya sa telebisyon, gusto rin niyang mag-artista para kumita, at maiahon sa kahirapan ang pamilya niya, lalo na ang mga kapatid niya.

At nangyari nga `yon ngayon, kaya naman, kung panaginip lang daw ito, ayaw na niyang magising pa. (Dondon Sermino)