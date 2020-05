Kim Chiu naglabas ng galit sa ‘Laban Kapamilya’

Ipinakita, ipinaramdam at ipinahayag ng buong-buo ng Kapamilya star na si Kim Chiu ang nararamdamang galit at sama ng loob kaugnay ng pagpapa-shutdown ng ABS-CBN at mga trolls at bashers na patuloy pa rin na nanlalait sa kanilang mga artista.

Nangyari ito sa ginanap na live streaming ng “Laban Kapamilya” kagabi.

Sa emosyonal at matapang na pahayag ni Kim, “Kaya kayong mga bashers, mga trolls, kung masasakit na salita ang sinasabi niyo sa amin, hindi kami naka-graduate, mag-artista na lang kami, wala akong pakialam.”

Ipinaliwanag din niya kung bakit nakapag-post siya ng mahaba at may halong galit tulad ng recent post niya sa kanyang Instagram account.

Aniya, “Kung bakit ko na-post ang mahabang caption ko sa Instagram, minsan kasi, sa dala ng galit, sa dala ng lungkot, may masasabi kang salita na nakalimutan mo na artista ka na pala.

“Kasi kami, bilang artista, nakakulong kami rito sa bahay na wala kaming magawa para sa kumpanya na tumutulong at pinagta-trabahuhan namin. Ito lang ang kaya naming isukli sa kanila sa panahon ngayon.

“So, noong lumabas yung post ko sa Instagram, ang daming nagtanong. ‘Kim, okay ka lang?’ ‘Kim, okay ka lang?’ Ayoko silang sagutin. ‘Kim, burahin mo na yung post mo, hindi ikaw yun.’ Sabi ko, sandali lang, yun ang nararamdaman ko. Yun ang gusto kong sabihin.

“Kasi, kaya naman nagagalit ang isang tao dahil nasaktan siya, nalungkot siya. Kung hindi ka naman nasaktan, hindi ka magagalit, e. Oo, nagalit ako, pero wala na kong magagawa. Ang tanging magagawa ko lang is ipaglaban yung tahanan na tumulong sa akin ng napakaraming taon.”

Ayon pa kay Kim, nang dahil daw sa ABS-CBN, natupad ang pangarap lang niya noon na makalabas sa telebisyon at maiahon sa hirap ang pamilya niya. At dahil sa pagsa-shutdown ng network, para na rin tinanggalan ang karapatan na mangarap at pag-asa ng mga simpleng tao.

Binanggit din ni Kim ang mga shows ng networks, basically mga singing contest mula sa bata hanggang sa matanda na nagiging daan para matupad ang pangarap ng mga tao.

“Yung saya ng maliliit na Filipino na kahit maliit lang, tinanggalan niyo ng pangarap sa panahong ito. Bakit niyo tatanggalan ng platform ang mga ordinaryong tao?” sabi pa niya.

Sey pa niya, “I’m not saying na walang ibang channel na puwedeng salihan na contest ng ibang tao pero kung mas maraming channels, mas maraming mabibigyan ng pagkakataon.”

Sa huli, nakiusap si Kim sa NTC na ibalik na raw ang ABS-CBN.

“Dumudulog kami sa inyo, sana bawiin niyo na ang cease and desist order. Sana, hayaan niyo na kami na mamahayag. Sana ibalik niyo na ang ABS-CBN.”

***

Yasmien hindi ‘gutom’ kahit walang trabaho

Kakaibang Mother’s Day celebration para kay Yasmien Kurdi ngayon. Kung dati-rati, nakakapag-travel sila kapag may okasyon, dahil siyempre sa enhanced community quarantine, sa bahay lang sila.

Sabi nga ni Yasmien nang makausap namin via zoom interview, “Before the quarantine, mahilig kaming manood ng movie sa mga sinehan, mag-swimming outdoor.

“Well, dati pa naman, mahilig na kaming mag-swimming ng anak ko at mag-bake. So, yun na lang ang ginawa naming bonding moment ngayon. Yung pagluluto at swimming naman, bumili na lang kami ng inflatable para magmukhang outdoor.”

Bilang ina ng pitong taong gulang, alam daw niyang kailangan niyang ipaliwanag sa anak na si Ayessa ang situwasyon ngayon at kung bakit hindi ito puwedeng lumabas.

“Bilang mom, naging conscious din ako at palagi akong nagre-remind sa kanya to always wash her hands. Huwag siyang lumabas at sinasabi ko na kailangan nating mag-social distancing ngayon. At yun na ang pinakamalaking kontribusyon natin sa society, to always stay at home. And aside from that, kailangan ko rin i-protect ang mental health niya dahil sa drastic change na nangyayari.”

Halos dalawang buwan na nga nasa loob lang daw sila ng bahay, gayundin silang mag-asawa na si Rey Soldevilla.

Sey ni Yasmien, “Okay naman po kami, nakaka-discover kami ng mga new things together. Busy kami sa things na hindi namin nagagawa before. Nagwu-work-out kami together, nagwa-watch movies kami sa house and usually, kapag may work na kami at busy kami, yun ang mga bagay na hindi namin nagagawa.

“We also take this as an advantage and opportunity to bond with our family and with our child.”

Pareho silang ng Mister niya na masasabing ang mga trabaho nila ang naapektuhan nang husto ng pandemic. Siya sa entertainment at si Rey naman nga in-terms of tourism or mga flights inside and outside of the country bilang isang piloto.

“Siyempre, nandoon yung worry na paano ba? Paano ba ang mangyayari and all, kami, naghihintay lang kami kung ano ang susunod na sasabihin sa amin ng companies namin.”

Napaghandaan naman daw nila ng asawa niya ang mga ganitong krisis. Napagdaanan na rin daw kasi nila noon na wala siyang trabaho at mas piniling mag-aral.

“Dati, naranasan na rin namin ito noong time na nag-aaral si Rey. Tapos ako, nag-quit ako ng showbiz. Wala kaming income for a year. Naranasan na rin namin yung ganitong situation kaya, we always make it to the point na prepared at mag-plano sa ganitong situation. I think, yun ang pinaka-learning ngayon. And in our case, we make sure that we have funds for this or unforeseen situation.”

Kung sa isang tao o mahigit daw siguro na wala silang trabaho, masasabi raw ni Yasmien na kahit paano, napaghandaan nila itong mag-asawa.