Kim Chiu habulin ng disgrasya

Hindi napilayan si Kim Chiu pagkatapos ng naging aksidente niya sa programang ASAP. Nagpe-perform sa isang production number si Kim kasama si Yassi Pressman nang biglang ma-out of balance ito at bumagsak sa sahig.

Maraming netizens ang nag-react sa nangyaring iyon kay Kim. Kabilang sa mga tweets ay:

“Malaki yata talaga ang problema ng ‘ASAP’ kay Kim.”

“Dear ASAP, ano po bang ginawa sa inyo ni Kim Chiu at para ganituhin niyo po siya ulit?”

Pero in-assure naman ni Kim ang kanyang mga fan na okey siya at walang nangyari sa kanyang masama. Aksidente lang daw ang lahat.

“Hi I’m ok… no worries.. hindi lang naangat ‘yung glass sa right side kaya hindi na-balance, but keri lang, I’m ok!” tweet pa ni Kim.

Hindi ito ang unang pagkakataon na naaksidente si Kim sa isang production number ng ASAP. May nangyari na noon na kasama ni Kim si Enchong Dee sa isang production number at nabitawan siya ni Enchong.

May isa pang aksidente si Kim kunsaan nakasama naman niya si James Reid at namali ang pag-landing niya habang nasa likod siya ng isang dancer. Pero matindi pa rin ang katawan ni Kim na hindi nababalian ng buto kahit na ilang beses na siyang bumagsak sa stage ng ASAP! (Ruel Mendoza)