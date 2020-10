Kim Chiu dinalaw ng tikbalang

May nakakalokang karanasan daw si Kim Chiu sa shooting ng U-Turn, ang pelikula ng Star Cinema, kasama sina Tony Labrusca, JM de Guzman, at dinirek ni Derick Cabrido.

Kuwento ni Kim, isang lumang bahay raw ang pinagsyutingan nila, na tinitirahan ng mga matatanda.

“Sa isang kuwarto roon ako nilagay, na luma na talaga. Tapos, may photo ako, at nakita ng psychic. Sabi niya, meron daw tikbalang.

“Bakit ganun? Umaga talaga, ipinakita niya sa akin `yon photo. May mata, may ilong. Parang weird talaga. May weird feeling talaga sa kuwarto na `yon. Akala ko sa kama, kaya ayokong humiga sa kama, natutulog lang ako sa chair ko.

“Pero iba palang likod ang may weird feeling, sa bintana pala. Kaya ayokong humarap sa bintana.

“Nakasilip lang sa bintana ang tikbalang. Nakatingin lang sa akin. Pero, hindi ko naman nakita. Wala naman akong third eye. Sa mga may third eye riyan, nandoon daw sa binata. May mukha, may mata. Okey lang na hindi ko na siya makita. Hindi ko wini-wish `yon,” sabi na lang ni Kim.

Anywa, ang U-Turn na raw ang pinakanakakatakot na horror movie na nagawa niya. Sumakit daw ang dibdib niya sa mga ginawa niyang eksena. (Dondon Sermino)