Kim Chiu: ABS-CBN pinahiya lang sa hearing!

Naglabas ng hinanaing si Kim Chiu sa naging hatol ng mga kongresista na huwag bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN.

Sa tweet ng Kapamilya actress, sinabi nito na tila pinahiya lang ang kanilang network sa mga joint hearing ng House committee on legislative franchises at good government and public accountability.

“Wala namang violations na nilabag, nangako naman na aayusin ang mali, para saan pa at nag-HEARING???” giit ni Kim.

“Para saan yun? Para magpahiya? sorry for my words pero sobrang grabe lang po talaga ang nangyari,” aniya pa.

Wala namang violations na nilabag, nangako naman na aayusin ang mali, para saan pa at nag HEARING??? Para saan yun? Para magpahiya? sorry for my words pero sobrang grabe lang po talaga ang nangyari.💔 — kim chiu (@prinsesachinita) July 10, 2020

Ilan sa mga pinalagan sa mga hearing ay noong ipa-recite ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta si ABS-CBN chairman Gabby Lopez ng verse ng ‘Panatang Makabayan’.

Isa pa ay ang pagpapalabas ni Marcoleta ng ‘Bawal Lumabas’ clip ni Kim Chiu sa isa sa mga pagdinig, na naging tampulan ng tukso sa social media.

