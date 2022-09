Kim, Bela ninang sa baby ni Angelica

Tinanggap na nina Kim Chiu at Bela Padilla ang alok ng soon-to-be mom na si Angelica Panganiban na maging fairy godmother sa binyag nito.

Kumpirmado ‘yan, base sa Instagram post ni Angelica kung saan pinagbi-bless o pinamamano ng dalawang aktres ang baby nito kahit pa nasa tiyan pa ito ng kaniyang mommy.

Nagkita-kita ngang muli ang trio dahil nakauwi na mula sa trip si Bela at may free time naman si Kim. Nag-post sila ng photos ng kanilang get together upang mabisita na rin ang kanilang magiging kumare.

“Can’t wait to see you baby (heart emoji) @iamangelicap for now bless muna the ninangs @bela,” ayon sa IG stories nina Kim at Angelica.

“Alam ko may nagawa at ginagawa akong mabuti kaya naging ganito ako kapalad pagdating sa mga kaibigan ko. Salamat at sinamahan ninyo ko sa pinakamasayang siyam na buwan ng buhay ko,” appreciation post pa ni Angelica.

“#AngBeki reunite! Celebrating life with real momsy @iamangelicap and the homecoming momsy @bela,” post naman ni Kim.

“Waiting na kami kay baby (heart emoji) momsy! Excited na kami! Mag picnic na kami ni momsy bels sa labas ng hospital,” dagdag pa ng dyowa ni Xian Lim.

Babae ang magiging unang anak ni Angelica sa kanyang partner na si Greg Homan. (Batuts Lopez)