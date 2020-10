Kim ayaw pang pakasal kay Xian

Nahiya si Kim Chiu na angkinin ang titulong Queen of the Dancefloor, na titulo rin na ibinigay sa kaibigan niyang si Maja Salvador.

Sa virtual presscon nga ng U-Turn, tuwang-tuwa, pero nahihiya si Kim habang isa-isang binabanggit sa kanya ang mga korona niya, tulad nga ng Queen of the Dancefloor, at ang Millennial Horror Queen.

“Queen of the Dancefloor. Actually, nagpasalamat ako sa ASAP, kasi alam ko naman na I’m not the best dancer! I can dance, but I’m not the best, pero binigay pa rin nila sa akin ang title na `yon. Masaya siyempre,” sabi ni Kim.

Siyempre, inungkat din sa presscon kung pakakasal na ba sila ni Xian Lim, na tulad ng plano nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

“Busy siya, pero nasisingit pa rin niya na dalawin ako kahit papaano,” say ni Kim.

“Pero, wala pa sa plano namin pakasal. Mga bagest pa kami. Hayaan na natin ang KathNiel sa mga plano nila. Hindi namin sila uunahan,” natatawang chika ni Kim.

“Marami pa kaming plano sa buhay. Wala pa nga akong dream wedding, eh. Iisipin ko pa. Wala pa sa isip ko `yan.”

Well…

Karla, Jolina, Melai bida na sa pelikula

Ibinahagi ng “Magandang Buhay” momshies na sina Karla Estrada, Jolina Magdangal, at Melai Cantiveros sa kani-kanilang mga social media account na magkakaroon sila ng movie soon.

Base sa kanilang mga Instagram story, naka-lock in na sila ngayon sa set at nagsimula na rin ang shooting para sa movie.

Ayon sa Instagram post ni Karla, ‘Soul Sisters’ ang title ng movie na ginagawa nila under Star Cinema. Makakasama rin nila sa pelikula sina DJ Jhai Ho at si Thou Reyes.

Hindi pa man sinasabi kung ano ang tema ng movie ay may kutob ang mga netizen na comedy ito dahil sa mga bida nito.

Samantala, mapapanood naman ng viewers ang “Magandang Buhay” sa bago nitong oras sa ganap na 10:30 AM sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at A2Z channel 11.