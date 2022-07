Kim, Andrea collab binakbak sa youtube

Tila may hindi karapat-dapat na mapanood sa YouTube channel ni Kim Chiu kaya naman biglang binaklas ito ng actress-singer. Naloka tuloy ang kanyang mga fan.

Humingi ng paumanhin si Kim sa mga fan na nakapanood na ng vlog niya, dahil sa ginawa niyang pagtsugi sa content.

Ayon kay Kim, biglang nilabas ng kanyang staff ang vlog nang hindi man lang pinaalam sa kanya. Ibig sabihin, may iniiwasan siyang topic doon na ayaw niyang mapanood ng marami, kaya agad niya itong binakbak.

“Hey guys! Need to down my vlog. Yung may hawak ng YouTube ko paladesisyon, naglabas ng vlog ng ‘di ko alam. Oh no! Sorry about that!” sabi ni Kim.

Base sa mga nakapanood na, kasama ni Kim si Andrea Brillantes sa vlog. (Rey Pumaloy)