Kim alindog ang regalo sa 10M follower

Patuloy na dumarami ang mga follower ni Kim Chiu sa Instagram. Nagpasalamat nga ito dahil isa na siya sa may 10 million follower.

Kaya parang treat niya sa sampung milyon na nagpa-follow sa kanya, nagpasabog muli ito ng kanyang kaseksihan.

At dahil endorser ng swimwear ng isang brand, so buong ningning na nakahiga ito sa kanyang two-piece swimsuit sa kanyang pineapple float.

At alam niya na ang kanyang social media life ay hindi puro magaganda at papuri, since isa si Kim sa paborito rin ng mga basher. Pero nagpapasalamat daw siya sa lahat ng naging bahagi nito.

Sey ni Kim, “Great morning indeed! My heart is full! Thank you, thank you! Instagram is a big world, and there are ups and downs, highs and lows, critics, non-critics, plus many more. But I want to say thank you for allowing me to share my daily life with you guys. Thank you for being with me on this journey. I hope in some of my posts I was able to inspire you, put a smile on your faces, or even wala lang; just being there is more than enough.”

Pasok na si Kim sa 10M+ na grupo nina Anne Curtis, Marian Rivera, Kathryn Bernardo, Liza Soberano, Nadine Lustre at Andrea Brillantes.

5pm ang lambingan:

Marian pantanggal pagod ni Dingdong

Kahit nasa bahay lang talaga, “in-style” pa rin talaga ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera.

Kahit nasa bahay lang sila at parehong work from home, talagang sinisigurado ng dalawa na kahit na 24 hours silang magkasama sa bahay, meron at meron pa rin silang “date time” at “alone time” as couple.

Ilang beses na itong nai-share ng dalawa sa kanilang mga IG story. At sa bagong post ni Dingdong, kasabay ng picture nila habang umiinom ng wine, gamit ang wedding glass nila na natatanggal daw ang pagod niya basta kasama si Marian.

“Kahit gaano ako ka-busy sa work-from-home set-up na ito, basta’t kasama kita sa oras na alas singko, tanggal ang pagod ko. This Marian-named glass is a house staple—the same glass we used during our wedding back in 2014.”