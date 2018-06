Killer ni Father Nilo timbog sa Nueva Ecija

LAGLAG na sa kamay ng Nueva Ecija police ang pangunahing suspek sa pamamaril kay Fr. Richmond Nilo noong June 10 nang gabi bago ito magdaos ng misa sa isang kapilya sa Zaragosa, Nueva Ecija.

Ito ang kinumpirma kahapon ni Philippine National Police (PNP) Chief P/Director Oscar Albayalde kasabay ng mismong araw ng paghahatid sa huling hantungan ni Fr. Nilo sa nasabing lalawigan.

Base sa report ni Police Regional Office (PRO) 3 Director P/Chief Supt. Dominador Corpus, kinilala ang suspek na si Adell Rol Milan, ito ay nasakote sa Brgy. Malapit, San Isidro, Nueva Ecija dakong alas-6:30 kamakalawa nang gabi.

Sinabi ni Albayalde na ang nasakoteng suspek ay positibong kinilala ng altar boy ng simbahan na testigo sa krimen. Kabilang din ang suspek sa limang person of interest na nakunan sa closed circuit television (CCTV) came­ra sa crime scene.

Sa kasalukuyan ay patuloy na isinasailalim sa masusing tactical interrogation ng mga awtoridad ang nadakip na suspek upang mabatid kung sino ang mga kasamahan nito at ano ang kanilang motibo sa krimen.

Samatala, patuloy rin ang pagtugis sa apat pang person of interest sa krimen kung saan tatlong anggulo ang tinitingnan ng mga awtoridad sa motibo ng pamamaslang na kinabibilangan ng alitan sa lupa, pagtulong ng pari sa mga menor de edad na biktima ng pa­ngagahasa at pagbira ng pari sa mga namumuno ng Iglesia ni Cristo (INC) sa kanilang lugar.

Matatandaang si Fr. Nilo, 40, ay pinagbabaril pasado alas-6:00 nang gabi bago ito magmisa sa kapil­ya ng Simbahang Katoliko sa Brgy. Mayamot, Zaragosa, Nueva Ecija.

Si Fr. Nilo ang ikatlong pari na pinaslang sa loob ng nakalipas na anim na buwan. Si Fr. Marcelino Paez ay pinagbabaril sa Jaen, Nueva Ecija noong Disyembre 2017 habang si Fr. Mark Ventura ay pinaslang naman matapos magmisa sa isang gymnasium sa bayan ng Gattaran, Cagayan noong Abril ng taong ito.

Ang isa pa na si Fr. Rey Urmeneta, dating Chaplain sa Camp Crame ay nakaligtas naman sa ambus sa Calamba City, Laguna na masu­werteng hindi napuruhan sa insidente noong Hunyo 6 ng taong ito.

Patuloy namang sumi­sigaw ng hustisya ang pamilya ng nasa­wing pari na taga-San Antonio, Nueva Ecija kung saan bumuhos rin ng matin­ding emosyon sa ginanap na huling misa bago ili­bing ang paring biktima.