Killer ng dating pulis-Maynila kalaboso

Bumagsak sa kamay ng awtoridad ang tinuturong pumatay sa retiradong mataas na opisyal ng Manila Police District (MPD) sa operasyon sa Sogod, Leyte Sabado ng gabi.

Kinilala ni National Capital Region Police Office Regional Director PMGEN Debold Sinas, ang suspek na si Prelan Grama, alyas Allan Fajardo, na top 1 sa most wanted ng NCRPO.

Nabatid na si Grama ay nagtago matapos na mapatay si ret. P/Supt. Cipriano Herrera noong Disyembre 27, 2015. Pinagsasaksak ito sa leeg nang palayasin diumano si Grama dahil sa ginawang pagnanakaw at hindi maayos na pagtatrabaho nito bilang driver.

Nabatid na isinilbi ng mga pulis ang warrant of arrest inisyu ni Alma Crispina Collado Lacorte, Presiding Judge, under RTC Branch 21 Manila alas-sais ng gabi sa kanyang bahay sa Sogod, Leyte.

Wanted si Grama sa kasong murder, carnapping, at robbery dahil tinangay nito ang sasakyan at pinagnakawan rin si Herrera.

“This person went into hiding for four years. Indeed, the long arm of the law will always catch up criminals. I am overwhelmed with the momentum of Team NCRPO in intensifying manhunt operations to ensure that these criminals will be brought before the courts of law,” ayon kay Sinas. (Juliet de Loza-Cudia)