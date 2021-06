Killer na pulis nagtago sa nitso, nalambat

Pinosasan ang dating miyembro ng Caloocan Police na pumatay sa isang construction worker matapos siyang masukol makaraang magtago sa ibabaw ng nitso ng pampublikong libingan sa Valenzuela City, kamakalawa ng hapon.

Mga kasong murder at paglabag sa comprehensive firearms and ammunitions ang kinakaharap ni Richard Brian Julongbayam, 33, naninirahan sa Barangay Coloong ng nabanggit na lungsod, dating pulis na may ranggong Patrolman, at huling nakatalaga sa Caloocan City Sub-Station 2.

Na-dismiss siya matapos masangkot sa iba’t ibang kaso mahigit tatlong taon na ang nakalilipas.

Sa imbestigasyon ng Station Investigation Unit (SIU) bandang alas-dos ng hapon, sumugod ang suspek sa bahay ng biktima na si John Henneth Tamba, 25, sa Barangay Arkong Bato, Valenzuela at galit na galit.

Pagkakita raw sa biktima, walang sabi-sabi na pinagbabaril ito ng suspek nang dalawang ulit sa katawan, saka mabilis na tumakas nang matiyak na patay na si Tamba.

Rumesponde sa crime scene ang mga operatiba ng Detective Management Unit at Sub-Station 5 sa pamumuno ni P/Lt. Ronald Bautista ng Valenzuela Police at ni-review ang kopya ng CCTV sa lugar.

Doon kitang-kita si Julongbayam na tumakbo patungong Arkong Bato Public Cemetery hawak pa ang baril na ginamit niya sa krimen.

Dahil dito, pinuntahan ng awtoridad ang nasabing sementeryo at hinalughog ang lugar para malaman kung saan nagtago ang dating pulis.

“May narinig akong boses sa itaas ng nitso, siguro mga 16 feet ang taas, tapos parang may kausap sa cellphone at naulinigan ko yung sinabi na, ‘Nabalitaan mo ba ‘yung ginawa ko? Binawasan ko ang masasamang tao sa Arkong Bato’,” ani Bautista.

Inakyat ng mga pulis ang pinanggagalingan ng boses at dito nakita si Julongbayam na may kausap sa cellphone at nakaupo sa ibabaw ng nitso.

Hindi na nanlaban ang suspek dahil napaligiran na ito ng awtoridad. Narekober mula sa kanya ang kalibre .40 na may 11 bala. (Orlan Linde)