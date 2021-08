Killer cop habambuhay kulong, multa pa ng P1M

Guilty ang naging hatol ng Paniqui Regional Trial Court (RTC) sa Tarlac laban kay dating Police Master Sergeant Jonel Nuezca na pumatay sa kapitbahay niyang mag-ina na sina Sonya at Frank Gregorio noong Disyembre ng nakaraang taon.

Dalawang bilang ng kasong pagpatay ang kinaharap ni Nuezca, na nag-viral sa social media dahil sa video ng aktuwal na pagbaril niya sa hindi armadong mag-ina na kanyang nakaalitan.

“A ‘shoot first, think later’ disposition occupies no decent place in a civilized society. Never has homicide or murder been a function of law enforcement,” banggit ni Judge Stella Marie Gandia-Asuncion sa kanyang 18-pahinang desisyon.

Sinentensiyahan ng Paniqui RTC Branch 106 si Nuezca ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo at pinagbabayad ng P952,560 danyos.

Magugunitang sinibak sa serbisyo ang pulis matapos niyang patayin sina Sonya, 52, at anak nitong si Frank Anthony, 25, sa Paniqui, Tarlac noong Disyembre 20, 2020.

Ang nasabing pamamaril ay nag-ugat sa pagpapaputok ng boga ng mga Gregorio na ikinagalit ni Nuezca. Nakita rin sa viral video na umaawat lang sa pagtatalo ang nanay.

Dati na rin umanong may alitan ang magkapitbahay sa isyu ng right of way. (Kiko Cueto)