Kilalanin ang Parodivas

Kapag narinig mo ang katagang “Pride Month” unang papasok sa isipan mo ang LGBTQ+ community na kung dati ay sagad hanggang buto ang panghuhusga ng mga tao pero dahil sa likas na pagiging masayahin, masipag at matiyaga ay unti-unting natanggap ng taong bayan ang LGBTQ+, hindi lang yan dahil naipakita rin ng ibang miyembro na hindi lang kami basta pang entertainment kaya rin namin makipagsabayan mapa-politika man yan o showbiz gaya nalang nila Cong. Geraldine Roman, Boy Abunda, Vice Ganda, Kevin Balot at siyempre ang inyong mosang kapitbahay DJ TinKeber (Feeling ka gurl Lol!) at marami pang iba.

Well.. speaking of pride month isa rin ang Parodivas sa mga naging matagumpay sa larangan ng social media, binubuo ito ng 5 magpipinsan at miyembro din ng LGBTQ+ community na sina Ariel Tanhueco, James Macabali, MJ Macabali, Miggy Macabali at John Macabali at gaya ng ibang mga YouTuber nagsimula rin sila sa wala.

Taong 2018 nabuo ang nasabing grupo at ayon sa kanila noong mga panahon na iyon ay bini bidyuhan lamang nila ang kanilang pagrampa at nang ma i-upload nila ito sa YouTube, hindi nila inasahan na magba-viral ito kaya tinuloy-tuloy na nila ang paggawa ng content.

At dahil sa kakatuwang panggagaya ng Parodivas, ilan lamang sa mga pinasikat nila ay ang parody ng Miss Universe at ang fantaserye ng Kapuso network na Encantadia, dahil dyan ay mas lalo silang minahal ng mga netizens at ng mga chismosa nating kapitbahay.

Salat man sa yaman hindi naging hadlang sa grupo ang buhay na kanilang pinanggalingan, bagkus ay naging inspirasyon nila ito upang maipakita sa taong bayan na galing ka man sa hirap hindi man sementado ang lupang tinatapakan hindi ito hadlang upang makamit ang tagumpay sa buhay.

Dahil sa sipag at tiyaga ng Parodivas hindi lang sila basta napansin sa social media dahil ilan sa mga Pinoy celebrities ay naka-collab na rin nila gaya ng sikat na designer nasi Jojo Bragais, Bb. Pilipinas 2019 – Intercontinental Emma Tiglao, Beksbattalion at marami pang iba (bongga ng Parodivas bigtime! Sana all!).

Hindi lang yan dahil nai-feature na rin sila sa ilang mga programa sa mainstream media particular na sa KMJS, TV Patrol at siyempre hindi naman papahuli ang Aba Trending sa Abante Radyo Tabloidista hosted by yours truly.

Pero alam niyo ba na ang original na bilang ng miyembro ng Parodivas ay 6? Dahil ang isa sa kanilang ka grupo na si Raymund Lopez ay pansamantala munang namaalam sa ating mundong ginagalawan ito ay sa kumpidensyal na kadahilanan, nalagasan man sila ng isang kaanak at kagrupo ay nagpatuloy pa rin ang mga ito at lahat ng kanilang nakakamit na tagumpay ay iniaalay nila sa namayapang si Raymund.

Mensahe naman ng Parodivas sa kanilang mga tagasupporta at sa mga aspiring social media influencer.

“We wanna say continue doing content kasi kami dyan din kami nag-start parang unti-unti mapupunta din kayo kung saan niyo balak abutin ‘yung mga pangarap niyo never give up”.

Para naman sa Parodivas mula sa inyong mosang kapitbahay just continue pursuing your dreams at panatilihin ninyong intact ang samahan ng iyong grupo may kasabihan nga na 2 heads are better than 1 what more kung lima, kaya sigurado ako na mas matayog pa ang bituin na mararating ninyo.