‘Kilabutan naman kayo’ Pia sinisi, binatikos sa pagkakasakit

Ang nagdetalye at nagkuwento ng pagkakaroon ng COVID-19 ni Pia Wurtzbach habang naka-bakasyon sa U.K. kunsaan, dinalaw niya ang kanyang pamilya at kunsaan din siya nag-spend ng Christmas, ay ang mommy mismo ni Pia na si Mommy Cheryl.

Sa YouTube account ng mommy ni Pia ito nagkuwento kung paano nalaman ni Pia na positive siya at kahit tapos na, feel pa rin namin sa pagkukuwento ng mommy niya ang naging pag-aalala.

Hindi raw siya nagkukuwento talaga dahil ayon dito, hindi siya ang right person na mag-open kung hindi ang anak. Nang malaman daw niya na nag-post na si Pia 2-days ago sa Instagram, nagsabi raw siya kay Pia kung pwede niyang i-vlog din. Binigyan daw siya ng go signal ng anak para raw mas maging aware at mag-ingat ang mga subscribers naman ng YouTube ng mommy niya at ng kanyang stepdad.

Good thing, hindi sila nahawang mag-asawa, though kuwento ng mommy ni Pia, nang mag-isolate na raw ang anak sa isang lugar, kapag hindi raw ito nakakasagot agad sa tawag o text niya, sobra raw talaga siyang nag-aalala.

Dapat pala, New Year’s Eve pa lang ay magkasama na sina Pia at ang boyfriend nito na si Jeremy Jauncey. Magti-train daw si Pia papuntang Scotland kaya nag-rapid test ito nang malaman na positive, saka nag-PCR swab test at doon na nga nakumpirma na positive nga.

By this time, nakaalis na si Pia at malamang magkasama na sila ng boyfriend sa Scotland.

Sa isang banda, nag-comment si Pia sa netizen na sa kabila ng pinagdaanan niya at sa kabila rin na bukod sa fully vaccinated, may booster, flu at pneumonia vaccine at sabi nga niya ay maingat naman siya, meron pa rin nam-bash sa pagkakaroon niya ng COVID-19 na deserved niya ito.

Sa IG pa rin ni Pia, sinabi nito na, “I deleted it already pero may nag comment pa na I deserved this cos I travel? And that I had it coming? Kilabutan sana kayo sa mga sinasabi nyo. Iba na talaga mundo ngayon. Sana ‘di nyo maranasan to.”

Alfred nadale ng Covid

Hindi rin nakaligtas ang actor at Congressman ng District 5 ng Quezon City na si Alfred Vargas sa bangis ng COVID-19.

Nag-post ito sa kanyang Instagram account na positibo rin siya sa COVID-19. At humihiling nga ito ng dasal hindi lang para sa kanya kung hindi sa lahat ng positibo at may mga sakit. Nangako rin siya na kahit na naka-quarantine, tuloy pa rin ang serbisyo niya.

Walang sinabi si Alfred sa kanyang post kung kumusta naman ang lagay ng kanyang Misis at tatlong anak.

Part ng IG post ni Alfred, “I tested positive for COVID-19, a painful truth that tens of thousands of our fellow Filipinos suddenly had to face this week.

“COVID-19 infection has always been a real threat in our line of duty and it is a constant concern for me and our staff, despite the prevention best practices we have put in place.

“But even with this anxiety for our families’ safety and well-being, we continue our work knowing its value and impact to our constituents.”

Sa totoo lang, hindi lang si Alfred at iba pang nag-come-out na positive sila among the celebrities ngayon, may ilan na rin kaming alam na positive pero tahimik na lang muna.