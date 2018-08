‘Kiki Girl’ sa EDSA pangitaon sa NBI

Nagpatabang na sa National Bureau of Investigation (NBI) ang Metro Manila Development Authority (MMDA) aron matultulan ang babae sa viral video nga nag-Kiki Dance Challenge sa EDSA.

Matud ni MMDA spokesperson Celine Piolago, nga ilaha nang nasayran nga si Micha Anne Gabuten ang pangalan sa babaye nga anaa sa viral video.

Padad-an kiji ug pahibalo nga kinahangalan kini mobayad ug P500 nga multa alang sa jaywalking.

Ang nagdrive usab sa sakyanan alang ni Gabuten pamultahun usab ug P500 alang sa reckless driving. Kung kini usab ang mikuha sa video, pasakaan kinig kasong kalapasan sa Anti-Distracted Driving Act.

“Siya nga po ‘yung si Micha Anne Gabuten. We are coordinating with the NBI para sa address para alam namin kung saan ipapadala ang summon. Still working pa po. Kasi hindi mahanap sa cctv. We hae to review the CCTV whole day kasi walang time and date na nakalagay,” matud ni Piolago.

Si Gabuten ang labing una nga mihimog sa dance challenge sa EDSA.

Kanunay nga nagpahibalo ang MMDA ug ang Department of Transportation (DOTr) nga kpasakaan ug kaso ang mohino sa Kiki Dance Challenge sa mga dalan sa mga sakyanan.