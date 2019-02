Kiefer, Thirdy Ravena petmalung mag-kuya

SINA Kiefer at Thirdy Ravena ang unang magkapatid na nag­laro sa Team Pilipinas para sa FIBA World Cup Qualifiers.

Hindi lang nagsabay sa iisang team ang dalawa, pero malaking bagay ang call-up sa National squad.

Si Thirdy, 22, ang nag-iisang collegiate player na isinama ni coach Yeng Guiao sa pool.

Kabilang pa siya sa final 12 na isinagupa sa Qatar sa u­nang laro ng final window ng FIBA WC Asian Qualifiers sa Doha kaninang hatinggabi.

Biyaheng Astana ang Team Pilipinas ngayon para naman harapin ang Kazakhstan sa Pebrero 24.

“Proud of @ThirdyRave­naaa but being the 1st brothers to be called up by #GilasPilipinas 100 (percent) hardwork and a lot of sacrifices gets you to where you wanna be,” tweet ni Kiefer.

Dream come true kay Thirdy na makapaglaro sa National team.

Dati ay sa TV lang daw niya pinapanood ang Team Pilipinas sa FIBA World Championships 2015, hindi akalaing makalipas ang apat na taon ay natupad na ang kanyang pangarap.

Nawala sa national team si Kiefer matapos suspendihin ng FIBA dahil sa nainom na banned substance.