Kiefer, Thirdy ayaw magpatalo

PANAUHIN ang mag-aamang Ravena Lunes ng gabi sa The Link Podcast ng veteran sportswriter at malapit kong kaibigan na si Rey Joble.

Nakakatuwang panoorin ang mag-aamang sina Bong, Kiefer at Thirdy sa iisang interview dahil bihira mangyari ang ganitong eksena.

Bilib ako sa mag-aama dahil makikita ang pagiging humble nila sa kabila ng mga tagumpay na nakamit na ng kailang pamilya.

As usual, napaka-down to earth ng kanilang tatay na si TNT coach Bong Ravena, na kita ring namana ng mga anak niyang basketbolista na sina Kiefer at Thirdy.

Mahaba ang naging kuwentuhan kaya aliw ang mga nanood ng podcast, siyempre madami ring nalaman ang mga netizen kaya hindi ka mababagot sa lampas isang oras na kuwentuhan.

Isa sa mga naitanong kay Kiefer kung nais ba nitong maging kakampi rin sa PBA balang araw ang nakakabatang kapatid.

Sagot ni Kiefer, mas gusto niyang kalaban kaysa kakampi ang utol.

Bakit kaya?

“Mas gusto ko kalaban. Mas dadali ang buhay ko kapag kakampi ko siya siyempre. Pero kilala ko rin naman si Thirdy as a competitor, he wants to go against me also kasi ganyan kami ni-raise, to be competitive. You know, ayaw magpatalo,” kuwento ng point guard ng NLEX sa PBA na si Kiefer.

“Darating din tayo sa panahon na iyun. All he has to do is focus on the now first which is Japan.

Alam natin na nakatakdang maglaro bilang import si Thirdy, three-time Finals Most Valuable Player ng UAAP habang nasa Ateneo Blue Eagles, para sa San-en Neo Phoenix squad sa Japanese professional basketball tournament na B.League.

Ayon kay Thirdy, hanggang Hunyo 2021 ang kontrata niya sa koponan at hindi niya inaalis ang posibilidad na maglaro rin sa PBA at sa Gilas Pilipinas pagkatapos ng stint niya sa Japan.

Kapag dumating na ang oras na iyun, masasaksihan na natin ang banatan (o kampihan) ng mag-utol.

Abangan po natin iyan mga kaibigan.