Kiefer, Terrence kinabog ang mga artista, patalbugan ng eskandalo

Hindi lang sa balitang artista interesado ang mga Pinoy kundi maging sa kilalang basketball player din. There was a time na hindi lang sa basketball court namayagpag ang mga player kundi maging sa TV at movies.

Of course, the most successful cager-turned-actor ay si Benjie Paras na aktibo pa sa TV at mo­vies. Short-lived lang ang kasikatan ni Alvin Patrimonio lalo na nang na-link siya kay Kris Aquino.

Sa ngayon, wala nang movie producer na gustong sumugal na gawing bida sa pelikula ang ilang sa guwapo at sikat na manlalaro. Milyon na rin kasi ang bayaran sa ilan ngayon kaya baka hindi kayanin ang hihingin nilang talent fee.

Pero pagdating sa kontrobersiya, si James Yap ang bugbog kapag nagsalita na ang ex-wife niyang si Kris Aquino. Si Benjie naman, tahimik na sa isyu sa dating asawa na si Jackie Forster lalo na’t kasundo na nito ang dalawang nawalay na anak.

Sa baguhang players, naging biktima ng kontrobersiya kamakailan si Kiefer Ravena dahil sa litrato na umano ay kargada niya na kumalat sa social media. At heto nga ang bagong chicka sa kanya tungkol sa resulta ng test na may nakitang something sa sistema niya.

Now comes the alleged sex video ng Talk & Text player na si Terrence Romeo. Magkahiwalay nga lang ang kuha sa mukha niya at ‘yung sariling-sikap base sa video. Just like Kiefer, tikom din ang bibig ni Terrence tungkol dito.

Biro ng ilan sa showbiz media, “It’s a tie for Kiefer and Terrence!”

Palibhasa, hindi concerned sa ganitong tsismis ang sports writers. Unlike ‘yung mga male star na may sex scandal na nasasalubong ang showbiz press sa ilang events. Ang usual nilang sagot kapag nasusukol ay, “Tao lang po tayo na nagkakamali!” Kaya naman kapag may bagong sex video na lumalabas, panandaliang isyu na ito, huh!

Kung ang EDSA Revolution nga eh nakalimutan na ang tunay na layunin ng karamihan sa mga Pinoy, ano pa kaya ‘yung sex video nina Jorross Gamboa, Jason Abalos, Richard Quan, Raymond Bagatsing at iba pang aktor?

Ayon nga sa payo ni Anne Curtis sa asawang si Erwan Heussaff na nasangkot sa Buhay Carinderia project ng Department of Tourism, “This too shall pass!”

Pero alalahanin ng mga artistang sangkot sa isang sex photo, role model din sila ng karamihan kaya ‘wag isapubliko ang kanilang sexual acts lalo na ngayong halos turning digital na ang lahat ng form ng medium, huh!