Kiefer namudmod ng manok sa Cainta

Namahagi ng fresh chicken si Philippine Basketball Associuation star Kiefer Isaac Ravena sa ilang taga-Cainta, Rizal.

Kasama ng NLEX mainstay ang kapatid na si Ferdinand ‘Thirdy’ Ravena, ang girlfriend niyang volleyball star Alyssa Valdez at kaibigang si Adrian Wong, maghapon silang namigay ng manok mula sa habang lulan ngChooks-to-Go rolling store.

Nakagarahe ang rolling store sa tahanan ng mga Ravena sa nasabing bayan ng naturang lalawigan.

“This our way of extending our help to the community,” saad ng Gilas Pilipinas (5×5) skipper. “Nakita kasi namin na marami ang nahihirapang pumila sa groceries lalo na ‘yung mga may edad na. Kaya naisip namin na kami na lang magdadala ng manok sa kanila.”

Hinihikayat din ni Ravena ang ibang community leaders na tumulong sa mga nangangailangan sa panahon ng pamiminsala ng COVID-19 hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo.

“Please check Chooks-to-Go’s Facebook page and simply message them kung ilan ang kailangan na chicken and they will happily serve your barangay,” panapos na pahayag ni Kiefer.

Kinatuwa si Chooks-to-Go president Ronald Daniel Mascariñas ang pagtulong ng basketbolista.

“Salamat Kiefer, Thirdy, Alyssa, at Adrian sa inyong serbisyo sa inyong village,” ani Mascarinas. “I am really proud of everyone for stepping up in these difficult times.” (Elech Dawa)