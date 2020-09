Kiefer, Kevin NLEX pa rin

TINIYAK ng NLEX Road Warriors na solido ang kanilang backcourt sa mahabang panahon kaya naman pinapirma nila ng contrat extension kapwa sina Kiefer Ravena at Kevin Alas.

Hindi idinetalye kung gaano katagal at kung magkano ang panibagong kontrata ng dalawang batang manlalaro.

Present sa nasabing contract signing sina NLEX head coach Yeng Guiao at NLEX assistant vice president Ronald Dulatre.

Sa Twitter account ni former Ateneo cager Kiefer ay agad itong nagpasalamat sa ibinigay na pagkakataong makapaglarong muli sa koponan.

“Thank you NLEX family for giving me another chance to represent this wonderful organization,” sabi ni Ravena sa nasabing tweet na may kalakip pang larawan sa pirmahan.

Wala pang kasiguruhan kung kailan magbabalik ang aksiyon sa ika-45 season ng PBA na natigil noong Marso 11 dahil sa COVID-19. (Aivan Episcope)