Kiefer, Kevin, JR umarangkada NLEX kinubra unang panalo

Mga laro ngayon: (AUF Gym/Clark)

4:00pm – TNT vs Blackwater

6:45pm – Alaska vs Rain or Shine

NAGKAPIT-BISIG sina Keifer Ravena, Kevin Alas at JR Quinahan para ibigay sa NLEX Road Warriors ang unang panalo matapos ang apat na subok sa bisa ng 102-88 tagumpay kontra NorthPort Batang Pier sa unang laro kagabi sa 2020 Honda PBA Philippine Cup sa AUF Gym sa Clark, Pampanga,

Itinala NLEX ang 20 puntos na abante sa 2:54 minuto ng laro sa 100-80 mula sa dalawang free throw ni Kiefer.

Pinamunuan ni Ravena ang Road Warriors sa isinumiteng 25 puntos, 5 rebounds, 4 assists at 2 steals.

Nag-ambag si Quinahan ng 17 puntos, 5 rebounds, 3 assists at 1 steal upang tanghaling Best Player of the Game.

May 16 puntos naman si Alas kasama ang 10 rebounds.

Nagpilit ang NLEX na maagang makawala sa pagtatapos ng unang hati kung saan itinala nito ang malaking 11 puntos na abante sa 47-36, may 44 segundo sa ikalawang yugto mula sa dalawang free throw ni Kevin.

Nagtala si Kiefer ng 11 puntos habang may walo naman si Alas sa pagtatapos ng 12 minuto.

Kinapitan naman ng NorthPort ang dalawang puntos na abante mula kay Garvo Lanete sa dalawang free throw nito sa natitirang 3:27 minuto ng unang quarter, 15-13. (Lito Oredo)