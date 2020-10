Kiefer hindi mabuburyong

BITBIT ni Kiefer Ravena ang sarili niyang game console pagpasok sa Clark bubble ng PBA.

Pampaalis din ‘yun pagkabagot sa dalawang buwang pananatili sa loob ng Quest Hotel sa Clark Freeport and Economic Zone.

Masusubukan sa bubble ang kanilang mental toughness.

“Of course, mentally it could be draining,” anang NLEX guard nang mag-guest sa 2OT webcast.

Sa pagsisimula ng restart sa Oct. 11, walang ibang routine ang players kundi hotel-venue-hotel. Sa kalapit na Angeles University Foundation gym ang venue ng mga laro.

Sila-sila ang nagkikita araw-araw.

Wala ring fans sa loob ng venue.

“You’re confined in an area na hanggang doon ka lang talaga,” dagdag ni Kiefer. “’Di ka makakalabas, walang pasyal. You’ll see the same faces mostly all the time.” (VE)