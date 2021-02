Kiefer, Gilas sasabak sa Olympic Qualifying

KINAKAHARAP ng Gilas Pilipinas ang pinakamahirap na situwasyon na talunin ang nagsisilbing tournament host Serbia at ang matatanggkad na Dominican Republic.

Kaya naman ninanais ng tumatayong Gilas team captain na si Kiefer Ravena na mas maagang paghandaan ang pagkakapasok ng Pilipinas sa matira-matibay na Olympic Qualifying Tournament (OQT) na gaganapin sa Belgrade, Serbia sa Hunyo 29 hanggang Hulyo 4.

“It is going to be worth it, but we had to be real with how other countries are playing, we are group with host Serbia and Dominican Republic, and its really going to take a lot of preparation to win against those teams,” sabi ni Ravena sa programa na Power and Play ni Noli Eala.

Ito ay matapos ihayag ng FIBA na umatras ang National Federation of New Zealand na lumahok sa FIBA Olympic Qualifying Tournament 2020 at sa FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament.

Nagdesisyon din ang FIBA na palitan ang New Zealand base sa rankings na nakuha ng Pilipinas.

“So whether kung sino man ang ipapatawag, it is better to start talaga as soon as possible as we really need a lot of preparation against those teams. We have to take this as a blessings and a rare opportunity na kahit hindi man tayo nakasali noong una pero naibigay pa rin sa atin,” sabi ni Ravena.

“So kailangan na i-grab talaga natin ito. Whether we make it or not, at least alam natin na pinaghandaan natin siya it is a good step forward moving into our goal of hosting the 2021 World Cup,” sabi pa ni Ravena. (Lito Oredo)