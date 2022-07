Kiefer feeling bagets

MASAYA si Kiefer Ravena na mapabilang sa listahan ng mga manlalaro ng Gilas Pilipinas para sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers.

Si Ravena ang nag-iisang manlalaro ng PBA na nailagay sa koponan kasama ang mga batang manlalaro na nakasungkit ng kanilang panalo kontra India 79-63 sa pagtiklop ng first round ng qualifiers.

Ayon sa 28-anyos na anak ng dating PBA player na si Bong Ravena at dating national volleyball squad member na si Mozzy, nagiging bata ang kanyang pakiramdam kapag kasama ang mga batang manlalarong kasama niya ngayon sa Gilas.

“Sarap, sarap kasama. Nagiging bata ako. Nakakatuwa kasi everytime nagfi-fill up kami ng form, nakikita ko mga teammates ko born [in] 2000, ’99, ’98, may sumisingit na ’93 doon. I’m willing to learn from these young men,” ani Ravena.

Kabilang sa mga kabataang kasama ni Ravena sa koponan sina Dwight Ramos, Will Navarro, Carl Tamayo, RJ Abarrientos at SJ Belangel na mabibilis kumilos at tumakbo.

Ngunit gayunman, nakuha pa rin makipagsabayan ng dating Ateneo stalwart na si Ravena matapos itong tumipa ng kabuuang 12 puntos na may kasamang 4 assists at dalawang rebounds sa kanilang nakaraang laro.

Masarap umano sa pakiramdam na nakakabalik na ang koponan, matapos ang kanilang naging kabiguan sa New Zealand 106-60, kung saan ay natuto na umano sila sa kanilang pagkakamali at siya nilang nagamit sa pagharap kontra India. (Annie Abad)