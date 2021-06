Kiefer dapat irespeto kontrata sa NLEX

INATASAN ng Philippine Basketball Association (PBA) Sabado ng hapon ang NLEX Road Warriors na si Kiefer Ravena na igalang nito ang kanyang kontrata, na may natitirang dalawang taon na lantarang pagbabawal dito para makalipat at makapaglaro sa Japan Basketball League.

Ang desisyon ng PBA ay naglagay din sa dating Ateneo player sa posibleng legal na usapin at nagbabanta sa mga plano ni Ravena na maglaro para sa Shiga Lakestars.

Ipinaalam mismo ng PBA kay Ravena na dapat nito kilalanin ang pinirmahang kontrata sa liga at mother team na NLEX Road Warriors kahit na pumirma ito sa Japan team.

“The board’s decision follows specifically the philosophy of the importance of a contract. The board has decided that Kiefer has to honor his contract with NLEX and with the PBA. That’s where we are,” sabi ni PBA Chairman Ricky Vargas.

Sinabi pa ni Vargas na agad na susulatan at ipapaalam ng PBA ang desisyon ng liga sa Japanese league pati na rin sa Samahang Basketbol ng Pilipinas.

Hindi pa naman naipapaalam kay Ravena ang desisyon ng PBA na nagbabawal dito lumipat ng koponan at maglaro, ayon kay vice chairman Bobby Rosales ng Terrafirma.

Inilahad ni Vargas ang kabanalan ng Uniform Player’s Contract (UPC), na nagbubuklod sa kanyang pangako sa Road Warriors at sa PBA.

“Ang paglabag sa kontrata ay napakahirap para sa amin na pamahalaan ang pagsulong,” dagdag ni Vargas.

Kinunsidera din ng PBA ang buyout option para kay Ravena, subalit inihayag ni Vargas na “but consequences might be very difficult in discussing that matter.” (Lito Oredo)