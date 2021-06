Kiefer bubuntutan si Thirdy sa Japan

TULAD ng kanyang kapatid na si Thirdy Ravena, didribol na rin sa Japan B.League si veteran guard Kiefer Ravena para sa koponan ng Shiga Lakestars.

“We are very pleased to announce that we have signed a new player for the 2021-22 Season with Kiefer Ravena.” anunsiyo mula sa Shiga Lakestars nitong Miyerkoles.

“Ravena will be registered as the Asian Player Quotas.”

Magugunita na huling lumaro si Ravena noong 2020 PBA Philippine Cup kasama ang NLEX Road Warriors at may career average na 16.8 points, 4.3 rebounds at 5.9 assists.

Sa 2020-2021 season ng Shiga Lakestars sa B.League, tumapos ang koponan sa ika-13 puwesto at may 23-36 win-loss slate.

Samantala, nitong Mayo ibinahagi naman ni Thirdy Ravena na magbabalik ito para sa San-En NeoPhoenix sa 2021-2022 season ng liga.

Uma-averange si Thirdy sa kanyang debut season ng 9.1 points, 3.6 rebounds at 1.6 assists per game habang tumapos ang NeoPhoenix nitong 2020-2021 season ng 12-47 win-loss record. (JAToralba)