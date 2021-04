Kiefer balik sa No. 15

BALIK sa No. 15 si Kiefer Ravena sa parating na Season 46 ng PBA, nang mamatay si Kobe Bryant sa helicopter crash noong January 2020, ginamit ni Kiefer ang No. 24 ng Lakers legend.

Pero napigil naman ang Season 45 dahil sa pandemic, naka-isang conference lang ang PBA via Philippine Cup sa Clark bubble mula October.

Nasa Ateneo pa at King Eagle ng mga taga-Katipunan sa UAAP, No. 15 na si Kiefer. “I just want to go back to where it started,” pahayag ni Ravena.

Pumasok siya sa PBA bilang second pick overall ng NLEX noong 2017, No. 15 pa rin ang gamit niya sa Road Warriors. (Vladi Eduarte)