Kiefer, Asi pasiklab sa huling bakbakan

PASIKAT ang magkaibang henerasyon na sina Asi Taulava at Kiefer Ravena para sa NLEX Road Warriors Miyerkoles upang itala ang 127-101 panalo kontra Terrafrima Dyip sa pagtatapos ng eliminasyon ng 2020 Honda PBA Philippine Cup bubble sa AUF Sports Arena and Cultural Center sa Angeles, Pampanga kahapon.

Nagtala si Ravena ng 23 puntos tampok ang 5-of-8 sa tres na may 5 rebounds, 4 assists at 1 block.

Kumulekta naman ang nasa ikaapat na dekada sa liga na si Taulava ang 11 puntos na may 2-of-4 sa tres na may 4 rebounds at 2 assists tungo sa pagkumpleto sa lahat ng laro ng Road Warriors.

Nag-ambag din si Raul Soyud ng 16 puntos, 5 rebounds at 5 assists, si Jericho Cruz ay may 12 puntos, 3 rebounds, 6 assists at 2 blocks pati na si Anthony Paul Semerad na may 11 puntos, 5 rebounds at 2 assists.

Kapwa napagsarhan ng pinto sa quarterfinals ang NLEX na iniangat ang record sa 5-6 panalo-talo habang isang panalo lamang ang naitala ng Terrafirma sa loob ng 11 laro.

Unang kinapitan ng Dyip sa pagpasok ng second quarter ang 28-23 bentahe mula sa lay-up ni Jeepy Faundo bago na lamang napaig-iwanan sa biglaang pagbulusok ng Road Warriors.

Nagtala si Asi Taulava at Mike Miranda ng tigwalong puntos habang may anim na puntos si Kiefer sa unang 12 minuto. (Lito Oredo)