Kiefer aprub sa B.League

PINAGBIGYAN na ng NLEX at PBA si Kiefer Ravena na makapaglaro sa Japan B.League.

Nagpatawag ng biglaang press conference ang PBA kahapon para basagin ang balitang may go-signal na si Kiefer na maglaro sa Shiga Lakestars pagkatapos ng Philippine Cup.

“We gave Kiefer or conditional support in fulfilling his dreams of playing abroad,” anang statement ng Road Warriors na binasa ni NLEX assistant vice president Ronald Dulatre. “But as we mentioned earlier, we needed to conduct a deliberate review of his contract before a release could be issued.”

Maipapamalas daw ni Ravena ang husay ng larong Filipino sa Japan.

Sigurado, mas paldo ang suweldo kumpara sa tatlong taong kontratang pinirmahan niya sa NLEX.

Papuntang Japan na rin ang isa pang player ng MVP group, si Bobby Ray Parks ng TNT.

Dinagdag ni Marcial na babalik si Kiefer sa PBA para maglaro muli sa NLEX pagkatapos ng isang season sa Japan. (VE)