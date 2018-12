Kiefer, Alyssa wagi sa BVR exhibition

SA unang pagkakataon, nagsama sa loob ng volleyball court ang athlete couple na sina Kiefer Ra­vena at Alyssa Valdez para sa Beach ­Volleyball Republic (BVR) December Open na ginanap nitong weekend sa SM By The Sands sa Pasay.

Isang celebrity match-up ang nilaro ng mag-nobyo kontra kina Charo Soriano at John Vic De Guzman at ang “Phenoms” ang ­nanaig dito, 23-21.

Maraming volleyball fans ang nagulat sa larong ipinakita ng PBA player na si Ravena habang si Valdez naman ay pinatunayan kung bakit siya ang nag-iisang phenom ng Philippine volleyball.

“Beach volleyball is very underestimated, I never thought it would be really this hard. Of course we play it for fun but competitively it’s very different,” wika ni Ravena.

Ayon pa kay Ravena, nag-­enjoy siyang maglaro ng beach volleyball lalo na’t kasama niya ang kanyang girlfriend.

Mas exciting naman aniya ang naging pagsabak ni Valdez sa beach volleyball kasi ito ang unang beses na nakasama niya si Kiefer sa ganitong klaseng event.

“Nakita naman natin na siya ‘yung player of the game ­talaga. Service aces, blocks at mga spike,” sabi ni Valdez.

Ang kinita ng BVR game na ito ay mapupunta sa Marawi Mindanao State University Sports Academy Sandroots Program.