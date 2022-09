Kidnapping sa Skyway babalatan ng Senado

Paiimbestigahan ni Sen. Grace Poe sa Senate committee on public order and dangerous drugs ang umano’y serye ng kidnapping sa iba’t ibang panig ng Luzon kabilang ang Metro Manila.

Nais ni Poe na matalupan ito ng Senado sa ihahain niyang resolusyon bukas.

“Ang bawat kaso ng pagdukot ay nakaririmarim. Hindi natin dapat hayaang malagay sa balag ng alanganin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at ang pagsisikap nating sama-samang makaraos sa gitna ng kahirapan,” ayon kay Poe.

Kabilang sa mga nais na ipabusisi ni Poe sa Senado ang nag-viral na video ng pagdukot umano sa isang 28-anyos na Chinese national sa Taguig skway noong nakaraang buwan.

Tinukoy din ni Poe ang kaso ng Pharma CEO na si Eduardo Tolosa Jr., na dinukot, pinatay at saka sinunog tatlong araw matapos itong huling makitang buhay lulan ng kanyang bagong bili pa lang na sasakyan sa BGC, Taguig City.

Tinukoy din ng senadora ang ulat ni Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry Inc. (PCCCII) President Lugene Ang na may 56 kaso ng kidnapping ang kanilang naitala sa hanay ng Filipino at Chinese community, kasama ang mga bata. Hindi pa umano kasama rito ang mga kasong hindi na naiparating sa pulisya ng mga biktima.

Sinabi ni Ang na tino-torture, tinatakot at ginagahasa pa ng mga kidnaper ang mga babaeng biktima. Pagkatapos nito ay sakay sila magpapadala ng video sa pamilya ng mga biktima para humingi ng ransom. May mga kaso pa umano na ibinibenta sa ibang kidnapping group ang mga biktima.

Dahil dito, iginiiit ni Poe na kailangan matukoy ang estado ng mga nasabing kaso at kung anong pagkilos ang isinasagawa ng mga ahensya ng pamahalaan para matukoy ang mga salarin at mawakasan ang pagtaas ng kaso ng mga pagdukot sa bansa. (Eralyn Prado)