‘KICK(O) IT pantapat ni Frankie sa BTS ni Cayetano

Iba rin talaga ang wit at humor ng anak ni Megastar Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan. Since nag-react nga ang ilang ARMY (name ng fandom ng South Korean group na BTS), kay Taguig-City Pateros 1st District Representative Allan Peter Cayetano tungkol sa mungkahi sana nitong ilunsad ang BTS sa Senado.

His BTS naman stand for Back to Service, nag-tweet din si Frankie ng ibang boy group sa Korea.

Kilalang fan ng grupong NCT ang kapatid niya na si Yellie at maging ang inang si Sharon. Kaya nakabuo si Frankie para sa ama.

Sey niya, “KICK(O) IT

“[HOT] DEBUT STAGE – KIKO in NEW subunit NCT Senado.

“shawie be like shinee sa senado na din.

“yellie gonna go tell dad to start nct sa senado i guess.”

Ilan sa comments ng netizens kay Frankie, “You’re a Genius! Ha ha ha!”

“omg hahahahaha don’t let sm see this!”

Ang SM ang agency ng NCT.

“Or maybe they’ll go local and say mnl48 sa senado. Lmaooo jk anw stan mnl48!”

Sa isang banda, nagbigay na rin ng paliwanag si Rep. Allan at sinabing wala raw siyang intensiyon na ma-offend ang BTS fans sa mungkahi niya. (Rose Garcia)