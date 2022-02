Kianna tutok sa kalusugan

KUNG meron mang priority ngayon si volleybelle Kianna Dy, ito ay ang kanyang kalusugan.

Bukod kasi sa pagiging disiplinado nito sa pag-eensayo sa volleyball, tiniyak nitong ganun din siya ka-strict sa kanyang health.

“This 2022, I’m making my health & fitness a priority,” pahayag ni former DLSU Lady Spiker. “I promise to work harder during trainings and make sure I eat healthier meals!”

Sa ngayon ay patuloy na nagpapakondisyon ng wankata ang 26-anyos na opposite hitter ng F2 Logistics Cargo Movers dahil malapit nang magsimula ang 2022 PVL Open Conference. (Aivan Episcope)