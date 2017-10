Kia-SMB trade

Na kay PBA Commissioner Chito Narvasa ang awtoridad para i-approve o i-veto ang nakaambang trade sa pagitan ng Kia at San Miguel Beer.

Pero kailangan munang maliwanagan ng iba pang teams kung ano talaga ang rason para sa trade at iyan ay puwedeng mang­yari sa dapat ay ­re­gular PBA Board meeting ngayong tanghali.

Unang naka-schedule na pag-usapan ang budget at mga plano ng liga para sa susunod na season, pero inaasahang ang diskus­yon tungkol sa kontrobersyal na usapan ng Kia at SMB ang magpapahaba sa pulong.

Nasa mesa na ni Narvasa ang mga papeles ng proposed trade na magbibigay sa Beermen ng karapatan para sa No. 1 pick overall ng Picanto kapalit ang ilang players.

Si 6’8” Fil-German Christian Standhardinger ang purong maging top pick at ayaw ng ibang teams na mapunta siya sa SMB na sa paningin ng marami ay saksakan na ng lakas.

Ang protesta ng ibang mga teams ay isasalang ngayon, pero bibigyan din ng pagkakataon ang mga representatives ng Kia at SMB, lalo na ang Picanto, na mag-eksplika kung bakit papayagan ni Narvasa na matuloy ang deal.

“Actually na kay Comm. Narvasa ang authority regarding any trade, whether i-a-approve niya or i-ve-veto,” sabi ng isang taga-PBA na naki­usap na huwag pangalanan.

“But some governors deem it prudent na ma-discuss muna at length du­ring the (Board) meeting para maliwanagan lahat.”