Khai pina-tattoo ni Zayn Malik

Ni-reveal na nina Gigi Hadid at Zayn Malik ang name na napili nila sa kanilang baby girl. Sa Instagram ni Gigi, nabanggit nito ang name na “Khai”.

Napili ng 25-year old supermodel ang naturang name dahil ang name ng paternal grandmother niya ay Khairiah. Ang middle name naman ng sister niyang si Bella Hadid ay Khair.

In Palestinian Arabic, Khai means “crowned” at ang family name na Malik means “King.”

Kaya napansin ng netizens ang bagong tattoo ng former One Direction member na si Zayn sa wrist nito na Khai written in Arabic letters.

Sinilang ni Gigi si Khai noong September 2020. (Ruel Mendoza)