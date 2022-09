Khai Flores naghubad, nakipaglampungan sa ‘Sugat sa Dugo

Parami nang parami ang mga artista ngayon. At parami rin naman nang parami ang mga nagpoprodyus ng mga pelikula, o mga short movie na pinalalabas sa social media, o YouTube.

Tulad nga ng beauty guru na si Bambbi Fuentes, na producer, writer, ng pelikulang ‘Sugat Sa Dugo’ (Ang Katotohanan), na dinirek ni Danni Ugali. Kuwento nga ito ng bagets na nagka-AIDS.

Si Khai Flores ang gumanap na bagets na sa murang edad nga ay nagka-AIDS na. At ikukuwento nga sa pelikula kung paano niya nakuha ang sakit, at kung paano nabago ang buhay niya.

Napanood ko na ang ‘Sugat Sa Dugo’ at marami ngang eksena na sobrang heavy para sa mga baguhang artista. Punong-puno ng iyakan, lalo na sa mga eksena na kasama si Janice de Belen.

At siyempre, may mga eksenang kailangan ding maghubad ng mga bida, lalo na si Khai, na napasabak ngang makipagtalik sa kapwa lalake, at siyempre, sa mga babae rin, may bata, at matanda.

“Naging maayos naman po, inalagaan naman ako ng direktor ko. Napamahal kasi sa akin ang role ko. Sa mga scene ko po with girl, and boy, hindi ko na naisip ang sarili ko, naisip ko lang ang character ko, si Jack talaga,” sabi ni Khai.

May mga eksena rin na kailangan niyang maghubad.

“Oo nga, eh. Naka-brief lang ako. Eh, hindi ako nagbi-brief in real life. Hahahaha! Boxer shorts lang ako sanay. Nailang ako sa brief. Kitang-kita ang singit. Hahahaha!

“Pero, sabi ko nga, naging okey naman, dahil in character naman ako,” saad niya.

Kung may nahirapan man daw siya sa simula, `yun ay ang pag-iyak. Pero, dahil sa workshop, at sa pagmo-motivate sa kanya, nagulat na lang siya na marunong na pala siyang lumuha.

“Parang 1 minute nakakaiyak na ako agad. Palagi kong iniisip ang family ko. Dapat talaga may hugot ka. Ako kasi, hindi ko nakasama ang mother and father ko. Anak po ako sa kabataan, noong high school sila. Hindi ko nakasama ang nanay ko. Nasa Canada na siya. Ang tatay ko, may sarili na rin siyang pamilya. Sa lola ko ako lumaki,” sabi ni Khai.

Shira Tweg bet ‘kamalditahan’ ni Andrea

Isa pang baguhan na sinabak sa ‘Sugat Sa Dugo’ ay si Shira Tweg, na 15 years old pa lang, pero ang ganda, matangkad, at seksi na, ha!

Sabi nga ni Shira, matagal na niyang gustong mag-artista, at ngayong naranasan na niya, hindi raw madali.

“May isang scene na nahirapan ako, kasi nakaka-drained talaga, dahil maraming nangyayari sa set. Crying scene `yon, paulit-ulit ang pag-iyak” kuwento ni Shira.

Marami ngang eksena si Shira kay Janice de Belen, dahil anak nga ang role niya.

“Siyempre po, very pleasure po talaga, kasi its my first time na makatrabaho with the big celebrity. She’s very kind, very calm lang sa work, as in super nakaka-inspire siya katrabaho talaga. Never siyang nagalit,” sabi pa ulit ni Shira.

Anong natutunan niya kay Janice?

“I learn a lot of things. Base sa pag-observe ko sa kanya, she’s very calm lang talaga sa pag-arte, na pagdating pa lang alam na niya ang gagawin niya, memorize na niya ang script. At sa pag-iyak, pag sinabing hanggang dito lang ang iyak, nagagawa po niya. Nakaka-inspire po talaga siya. Sana all, sabi ko nga,” saad pa rin ni Shira.

Anyway, si Andrea Brillantes daw ang idol niya, at bet na bet niyang tularan ang role nito sa ‘Kadenang Ginto’ na maldita, kontrabida.

“Yes, gustong-gusto ko talagang maging kontrabida. Parang kayang-kaya ko po yon. Siya po ang inspiration ko, kasi nakikita ko ang sarili ko na ginagawa yung ginagawa niya,” chika ni Shira.’

Ang bongga nga ni Shira, dahil kasama siya sa isang proyekto na kung saan ay gaganap siya bilang batang Sharon Cuneta.