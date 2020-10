Khabib sinadyang pahirapan si Conor

ISINIWALAT ni Javier Mendez, coach ni undefeated lightweight champion Khabib Nurmagodemov, na sinadya umanong patagalin ng Russian fighter ang laban kontra Conor McGregor sa UFC 229 para lalo itong pahirapan.

Kumpara sa nakaraang laban ni Nurmagodemov laban kay Justin Gaethje, sinadya umano ng UFC champion na paabutin sa fourth round ang bakbakan kay ‘The Notorious’ McGregor bago ito pataubin.

“Khabib purposely let Conor go longer, he purposely stood with him, he wanted to punish him” lahad ni Javier sa “The Sun”.

“Just because Conor went four rounds it doesn’t mean Khabib had a tougher time trying to finish him – Khabib wanted to punish Conor, he didn’t want to do that with Justin.”

Matapos ang laban kay Gaethje, inanunsyo naman ni Nurmagodemov ang pagreretiro nito. (JAToralba)