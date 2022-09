Kevin imbiyerna sa ‘2K23’ rating

HINDI nagustuhan ni Brooklyn Nets star Kevin Durant ang kinalabasan ng video games rating na NBA 2K23 na magsisimula ngayong Biyernes.

Hindi matanggap ni Durant ang kanyang 96 ratings overall sa nasabing video game na ayon pa sa kanya ay nagmistulang wala siyang kwenta.

“Aye @Ronnie2K23 I’m gonna need an explanation on why I’m not a 99? This has become laughable,” pahayag ni Durant sa kanyang Twitter account.

Kung tutuusin, ayon kay Ryan Young ng Yahoo Sports, hindi masama ang 96 rating dahil ikalawang pinakamataas na rating ito ng isang NBA player sa nasabing video game.

Pumangalawa si Durant sa ratings sa likod ni Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo na may 97, habang sina LeBron James, Steph Curry, Nikola Jokic at Joel Embiid ay nakatanggap ng 96 gaya niya.

Si Dallas Mavericks star Luka Doncic naman ay may 95 na rating.

Kumana si Durant ng 29.2 points, 7.4 rebounds at 6.4 assists per game noong nakaraang season para sa Nets.

Nilinaw naman ng NBA 2K23 na walang manlalaro ang umabot sa 99 rating kaya hindi nabalewala ang nasabing manlalaro sa naturang laro. (Annie Abad)