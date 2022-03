Kevin atat sa Ginebra

PASOK ang NLEX Road Warriors sa best-of-five semifinals ng Governors Cup matapos talunin ang Alaska Aces sa kanilang do-or-die quarterfinal action nitong Sabado.

Sa panalong ito ng Road Warriors, makakatapat nila sa semis ang Barangay Ginebra, bukod sa fans, isa sa sabik sa matchup ang guard ng Road Warriors na si Kevin Alas.

“Praise the Lord for enabling us to reach the semifinals. Excited to play against Ginebra,” sambit ni Alas sa kanyang post sa social media.

Nagpasalamat din si Alas sa muling pagtawag sa kanya para maging parte ng Gilas men’s basketball team na lalahok sa nalalapit na 31st Southeast Asian Games sa Mayo sa Hanoi, Vietnam. (Sarah Jireh Asido)