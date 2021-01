Ketogenic diet, epektibo ng ba?

Ang karamihan sa atin ay inaasam na makamit hindi lang maayos na pangangatawan, pati na din ang mapapayat at mapa “sexy” ito. kung anuano na lang ang gagawin para makamtan ito. Nandoon ang magehersisyo ng lubos lubusan, uminom ng sangkatutak na “diet pills”, gutumin ang sarili, o di kaya sundin ang mga “diet fads”. Ito ang tanong sa atin ngayon. Marami nang nagawa ang ating reader ngunit hindi pa din nya makuha ang gustong hugis ng katawan. May nakapagsabi na mag ketogenic diet dahil epektibo ito. Totoo ba ang sinasabi nila, safe ba ito at kung sakali paano ba gawin ito?

Ang pangunahing pinanggagalingan ng enerhiya ng katawan natin para ito ay gumalaw ng maayos ay ang asukal sa dugo natin o glucose kung tawagin. Ngunit kung bumaba ito, ang ginagamit ng katawan natin ay ang ating taba. Ang tawag dito ay ketosis, at ito ang prinsipyo na sinusundan ng ketogenic diet. Sa layunin na dahil ginagamit ng husto ang fats, lubusan mauubos ito at kusang papayat. Sa prosesong ketosis ay may mga “ketones” na nagmumula sa ating atay pag nagagamit ang taba ng katawan natin. Dadaloy ito sa ating mga ugat at ito ang gagamiting energy source ng utak, muscles, at iba pang mga parte. Kung maaalala natin ang food pyramid na naging food plate (dahil bilog) ngayon. Ang pinakamadaming dapat kainin ay ang carbohydrates (kabilang dito ang kanin, pansit, patatas, at tinapay), kasunod ang protina (na nanggagaling sa karne, isda, manok, at itlog), at kaiting na taba. Sa ketogenic diet, baliktad, mababa ang carbohydrates, katamtaman ang protina, at madaming taba. Kung iisipin, ang maaaring kainin ng mga nag ketogenic diet ay karne, gulay, keso, mga nuts, at gatas at ibang mga produkto nito at huwag masyado sa prutas dahil sa tamis ng mga ito. Hindi rin agad agad makikita ang resulta dahil aantayin magkaroon ng ketosis ang katawan. Sa totoo lang ay tubig ang maaaring unang mawala at maaaring umabot ng ilang linggo bago mapansing pumapayat na.

Maganda man pakinggan ang prinsipyo ng ketogenic diet ay maaring hindi ito para sa lahat. Mayroon tayong mga genes na tinatawag na fat absorption genes, na syang gumagabay sa ating pagkain. Kung ito ay kanais nais, makakatulong ang ketogenic diet. Ngunit kung ito ay hindi, mas makakasama pa ito. Kailangan din magabayan ng maayos dahil hindi lahat ng fat ay mainam. Mayroong Omega 3 na syang maganda para sa katawan natin, ang Omega 6 naman ay makakasama.

Bago mag umpisa ng kung anumang dyeta, ketogenic man o hindi, pinakamaganda kumunsulta. May mag laboratory exams na gagawin nang magabayan at mabantayan kayo ng mabuti. Ang gusto nating lahat ay hindi lang seksing katawan ngunit katawang malusog at hindi sakitin.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!

