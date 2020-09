Ketodobo ni Ricardo Cepeda

Hunk at the age of 56! Sa screen man o sa personal, kahanga-hanga ang matipunong katawan at makinis na kutis ni Ricardo Cepeda, aktor, entrepreneur at ngayon ay cook ng sarili niyang keto recipes, lalo na ang napakasarap na keto adobo. Adobo Good talaga!

Isa ‘yan sa mga sikreto ni Ricardo – keto diet at pati na rin ang intermittent fasting. Kasabay niya sa ganitong uri ng pagkain ang kanyang minamahal na si Marina Benipayo na kahit nasa 50s na ay in demand pa rin sa modeling at acting dahil sa magandang mukha at balinkitang pangangatawan.

Lasap na lasap ang sarap ng adobong baboy na may taba. Sweet salty ang lasa nito pero hindi ka maha-high blood dahil ang ginamit ay coco aminos sa halip na toyo.

Ang coconut aminos ay isang medyo maalat at masarap na seasoning sauce na gawa sa fermented sap ng coconut palm at sea salt. Hindi kasing-alat ng toyo at medyo manamis-namis na kaunting maalat ang lasa. Wala itong soya at gluten kaya ito ay healthier alternative sa soy sauce at sa iba pang panimplang nakaka-allergy. Mayroon lamang itong 90 mg. ng sodium sa isang kutsarita samantalang ang tradisyonal na toyo ay may 280 mg. ng sodium sa bawat kutsarita.

Bukod sa keto diet, nag-i-intermittent fasting din sina Marina at Richard. Ang sinusunod nila at ang 16:8 split. Kumakain lang sila sa loob ng 8 oras na window – mula alas dose ng tanghali hanggang alas otso ng gabi. At hindi na kumakain sa susunod na 16 na oras.

Ang unang kain nila ay alas dose ng tanghali at ang huli ay bago mag-alas otso ng gabi. “Mas mabagal na ang metabolism ko kasi 56 na ako pero noong nag-intermittent fasting ako, nabawasan ako ng timbang at taba sa tiyan sa loob lang ng tatlong linggo. I made my body burn fat and still eat food.”

Puwede naman daw kainin kahit ano kapag nag-i-intermittent fasting. Pero mas naging effective kay Ricardo ang low-carb diet. “Sa shoot nga, nilagang itlog lang at ang keto adobo ang baon ko. Ok din sa akin ang sardines.”

