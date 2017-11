Kenneth ng Eat Bulaga tinangkang bilhin tikman ng mga bading

Nang kumalat ang mga private picture ni Kenneth Medrano na mainstay ng Eat Bulaga, nakatanggap siya ng mga indecent proposal pero hindi siya natukso.

“May mga indecent proposal, lalo na nu’ng lumabas ‘yung scandal. Hindi ko na lang pinansin, parang ah bahala ka diyan. Delikado tayo diyan.

“May nagtanong nga sa akin, paano kung condominium unit ang offer? Makakabili naman ako niyan eh dahil sa pagod ko. ‘Yung sasakyan, makakabili ako ng sasakyan,” ang may full conviction statement ni Kenneth.

Ipinakikilala si Kenneth Medrano sa Trip Ubusan, The Lolas vs Zombies, ang APT Entertainment Inc. movie na mapapanood sa mga sinehan simula sa November 22, 2017.

Mainstay ng Eat Bulaga si Kenneth pero iba pa rin ang paki­ramdam na may pelikula na siya at mapapanood na niya ang sarili sa wide screen.

Nang gawin niya ang Trip Ubusan, nakita ni Kenneth ang pagkakaiba ng mga teleserye at pelikula.

“Sa teleserye, 25 sequences ang tinatapos namin. Sa movie, eight sequence pero isang eksena lang dahil isang oras na kinukunan.

“Supposedly, ten shooting days lang ako sa Trip Ubusan pero nadagdagan ng isang araw. Malalayo ang location ng mga shooting namin, may Subic…Morong pero ibi­nigay ko ang best ko,” ang kuwento ni Kenneth tungkol sa unang movie project niya.

Si Mark Reyes ang direktor ng Trip Ubusan at ayon sa kanya, hindi ordinaryo na horror comedy movie ang bagong project nina Jose Manalo, Wally Bayola at Paolo Ballesteros.

May puso ang kuwento ng Trip Ubusan kaya tiniyak ni Reyes na mapapaluha ang moviegoers sa mga eksena na mapapanood nila.





Hindi affecte­d si Paolo Ballesteros­ kung sakaling magpang-abot sa mga sinehan ang Hollywood movie na Justice League at ang kanyang mga pelikula, ang Trip Ubusan, The Lolas vs. Zombies at ang Barbi, D’ Wonder Beki na may playdate sa November 29.

Hindi threatened si Paolo sa Justice League dahil kung may Wonder Woman character sa Hollywood movie na nagbukas kahapon sa mga sinehan, Wonder Beki naman siya sa solo movie na birthday presentation niya sa kanyang actual birthday sa November 29.