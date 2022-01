Kendra Kramer pasadong Miss ‘U’

Super proud ang mag-asawang Doug and Chesca Kramer sa mga papuri ng mga netizen sa glam photos ng kanilang panganay na si Kendra Kramer.

Teenager na ang dating commercial kid at pangkabog sa mga model ang naging photo-shoot ni Kendra na kuha ng photographer na si Jerick Sanchez at inayusan ng glam team na sina Rain Dagala, Em Millan, and Jay Wee.

“No one in this world can love you more than me. I love you Kenny,” caption ni Daddy Doug sa pinost niyang balck & white photo ni Kendra.

Maraming netizen ang nagulat sa malaking transformation ni Kendra. Huli kasi nilang nakita ito ay bata pa sa mga TV commercials ng Team Kramer. Bigla na lang itong nag-glow up at may taglay na ganda at tangkad na pang-beauty queen ang dating.

May isang netizen na nag-comment na ilang taon pa ay puwedeng ilaban si Kendra sa Miss Universe Philippines.

Approved naman kay Mommy Chesca ang mga praises ng netizen kay Kendra. Tungkol naman sa pagsali sa beauty pageant, bata pa raw si Kendra at bahala na raw itong mag-decide kung gusto niyang sumali kapag nasa tamang edad na ito. (Ruel Mendoza)