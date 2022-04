Ken ‘trinaydor’ ni Rita

Isa lang ang palagi naming naririnig at tila nakukumpirma sa mga nakakausap namin tungkol sa sunod-sunod na pagra-rant ng Kapuso star na si Ken Chan sa kanyang Twitter account.

Madalang mag-post ng mga patama kaya marami ang na-curious o naintriga sa kung sino talaga ang taong pinatatamaan na ito ni Ken. Personally, na-shookt din kami nang consistent na pangalan ng kanyang ka-loveteam na si Rita Daniela ang lumalabas.

Some of our sources pa ay talagang alam namin na kilala ang dalawa, so, anyare? Siyempre, hindi kami tumigil na alamin kung ano nangyari, ano ang sinasabi raw ni Rita sa likod ni Ken kaya nasabi ng huli na bina-backstabbed siya ng taong ito.

Walang makapagkumpirma ng detalye sa amin, pero may isang taong kilala naming malapit kay Ken ang nakapagsabi sa amin na even before pa raw pala ng launch ng restaurant ni Ken, may “something” na raw sa dalawa. Tila may kasamang inggit at selos kung ia-analyze namin ang kuwento sa amin.

But then again, ang mga ito ay puro third party na kuwento. Mas maganda at reliable pa rin kung sina Ken o Rita na talaga ang maglilinaw. Curious din kami kung ano ang magiging statement ni Rita sa pagkakadawit ng pangalan niya.

Although ongoing ang primetime series ni Ken with Bianca Umali, ang “Mano Po Legacy: Her Big Boss” at kahit na alam ng lahat na may boyfriend talaga si Bianca, obvious na naging very close ang dalawa at maganda rin ang chemistry.

Pero ‘yun lang, kung totoong may isyu sa pagitan nina Ken at Rita at kung ‘di nila ito maayos, sayang ang RitKen ha.

Maja cloud 9 sa piling ni Rambo

Dalawang Linggo na mula nang gawin ng fiancée ni Maja Salvador na si Rambo Nuñez ang surprise proposal sa kanya, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin maka-get over ang aktres.

Inamin ni Maja nang mag-post siya sa Instagram ng mga picture nila ni Rambo with her engagement ring.

“Mag 2 weeks na pero nasa cloud 9 pa rin ako,” sabi ni Maja.

Proposal pa lang ang naganap at ang assurance siyempre na sa kasalan nga mauuwi ang relasyon nila, yet nasa cloud 9 na ang pakiramdam ni Maja. How much more kaya kung kasal na ang nagaganap, huh!

Sina Maja at Rambo ang classic example ng love is lovelier the second time around. Dahil after nilang mag-break noon at magkaroon ng iba’t ibang karelasyon, heto at mas stronger pa sila at sa kasalan na nga mauuwi.

Rich sinilang na si Alessandra

Nanay of two na ang dating beauty queen/Kapuso actress na si Rich Asuncion. Ngayon kasi, naka-base na ito kasama ang asawang si Benj Mudie sa Canberra, Australia at ang anak nila.

Nanganak na si Rich sa kanilang second baby na another baby girl. Ang first born niya ay isa rin girl, si Bela.

Nag-post si Rich sa kanyang Instagram account ng mga pictures ng kanyang second baby na pinangalanan nilang Alessandra.

Sey niya, “Introducing Alessandra. Born very strong and healthy. Bela finally has a fulltime playmate and our #MudSquad is complete.”