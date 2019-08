Ken, Rita pinakilig ang mga maritime student

Puspusan na talaga ang paghahanda ng cast ng “One of the Baes” para sa kanilang upco­ming series.

Pinakilig at pinasaya nina Rita Daniela at Ken Chan ang ilang mga estud­yante mula sa Mari­time Academy of Asia and the Pacific (MAAP) kung saan sila nag-taping.

Kaya naman lalong na-excite at naintriga ang mga fan sa magiging takbo ng kuwento nila sa primetime soap. Bukod kina Ken at Rita, parte rin ng cast sina Joyce Ching, Archie Alemania, Rode­rick Paulate, Buboy Villar, at marami pang Kapuso stars.

Dingdong, Rocco nagbigay-pugay sa mga sugatang sundalo

Hindi pinalampas nina Dingdong Dantes at Rocco Nacino na bisitahin at bigyang parangal ang mga sundalo sa Army General Hospital. Binisita nila ang mga sundalong naka-admit doon at sumaludo sila sa kanilang katapangan sa napiling larangan.

Dahil sumabak na ang dalawa at ilan pang cast ng “Descendants of the Sun” sa military training, ramdam nila Dingdong at Rocco ang hirap ng ating mga sundalo. Ayon kay Dingdong, ho­nored siyang makilala ang ilan sa mga magigiting na sundalo ng bansa.

“Isang way ito ng pagbibigay-pugay at, si­yempre, pagpapasalamat sa lahat ng sakripisyong binibigay nila para sa ating bansa,” sabi ni Dingdong.

Sa Instagram post naman ni Rocco, nagbigay-pugay siya sa mga ito, “Puno ng sigla at saya ang nakita ko sa kanila, karamihan sa kanila sabik na sumabak ulit sa giyera. That goes to show the effectiveness of their training, mentally and physically. Saludo kaming lahat sa inyo, aming mga Bayani.”