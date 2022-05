Ken hindi trinaydor ni Rita

Hindi rin talaga nababakante ang Kapuso actor na si Ken Chan. Magpi-finale week pa lang next week ang “Mano Po Legacy: Her Big Boss,” pero heto’t nag-launch na si Ken ng bago niyang single under GMA Music, ang “QuaranFling.”

Obviously, inspired sa quarantine ngayong may COVID-19. At habang naka-quarantine nga, marami raw naging realization at the same time, achievement si Ken.

“Kahit na naka-quarantine, na-realized ko na marami rin magandang nangyayari. At is ana rito, ‘yung nakatagpo tayo ng love.”

Inamin din ni Ken na during quarantine, masasabi niya raw na si Rita Daniela talaga ang naka-quaranfling niya, even prior to pandemic.

Though, alam nila pareho how they care for each other, pero family na raw kasi sila kaya hindi rin ito nauwi sa commitment talaga.

Tahasan din na itinanggi ni Ken na si Rita ang pinatatamaan niya sa naging tweet niya tungkol sa isang tao na malapit sa kanya pero, trinaydor siya o nag-backstabbed sa kanya.

Aniya, nangayayari naman daw yun sa lahat, pero hindi raw si Rita ang tweet niya, huh!

Claudia bakasyon grande sa Italy

Dahil naka-graduate na ng College, proud Mommy naman si Marjorie Barretto sa anak na si Claudia Barretto.

Regalo nito sa sarili ang mag-travel muna sa Europe, particular na sa Spain at Italy. Ayon kay Marjorie, ang anak daw mismo ang nag-save ng pera para sa kanyang trip.

Sey ni Marjorie, “Off she goes… I took my third child to the airport late last night, she was to travel with her good friend to Spain and Italy. A trip she worked and saved up for as her graduation gift to herself. I’m so proud of you @claudia. I hugged you so tight and told you to go and make the best memories. I put a cross on her forehead while praying to God to keep them under his protection.

“I love you, Claudia for finishing strong in college. You make me so proud. Have fun and come back to Mom soon. God be with you, Claudia.”

James hindi bakla

“Ang weird!,” ang natatawa at tila napapa-ewan na reaction ni Yassi Pressman nang pati siya ay uriratin ng press tungkol sa ikino-konek na “gay issue” sa kaibigang si James Reid.

Ang dahilan, ‘yung kissing photo ni James sa kaibigan nito na James din ang pangalan at nabigyan na ng malisya.

Obviously, para kay Yassi, kilalang-kilala niya si James at alam niya kung ano talaga ito.

“They’re business partner. And James and James Reid and me, we’re of the same birthdate. So baka binati nila ang isa’t isa.

“So no, no,” natatawang sabi niya tungkol sa gay issue.

Sa ngayon, back to Rolling In It Philippines si Yassi sa second season nito ngayong Sabado ng gabi sa TV5. At ang kaibigang si Nadine Lustre ang guest player niya sa 1stepisode.

Hoping din siya na ang iba pa niyang mga kaibigan, kahit mga nakasama dati sa FPJ’s Ang Probinsyano ay wish din niyang makasama sa kanyang RIIP.