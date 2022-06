Ken hindi ama ng baby ni Rita

Dahil wala naman kasing nababalitang non-showbiz boyfriend si Rita Daniela at sila ng ka-loveteam na si Ken Chan ang madaling isipin na tila may “something” in real-life, talagang hindi lang si Rita ang nakatanggap ng mga pagbati ng ‘congratulations,’ maging si Ken.

Umamin na nga kasi si Rita na siya ay buntis at kahit na napangunahan ito ng mga blind-item, sinabi ni Rita na wala naman daw siyang planong itago ang kondisyon at proud daw siya sa kanyang magiging baby.

So, to set the record straight, yes, hindi po si Ken ang ama ng ipinagbubuntis ni Rita, huh!

At kahit na broken hearted daw ang heart ng mga RitKen, na-emo (emotional) naman daw sila sa ipinost ni Ken na message of support nito sa ka-loveteam.

Sabi ni Ken na proud daw kay Rita:

“To you and your baby,

“Miracles are worth their weight in gold, if not many times more. I’m here if you need anything at all, as a friend, as someone you can always rely on. I pray to God for the utmost positivity, protection, support and love to surround you and your baby.

“As a friend, as someone who cares, I’ll always be here for you no matter what.

“You’ve always been incredible and strong and certainly, You.

“You’ve got this, and without a doubt, you will only continue on to be that much more incredible, always.

“I am so proud of you @missritadaniela.”

Aminadong nagpa-rehab: Ruru naawa sa mga ‘Lolong’ co-star

Inamin ng Kapuso actor na si Ruru Madrid na pinakamahirap na part daw talaga sa pagkakagawa niya ng fantasy series na ‘Lolong’ ay ang tagal nang pagkakagawa nila.

Sa sobrang daming challenges daw talaga at sa totoo lang, aberyang nangyari. Pero ayon kay Ruru, napaka-importante naman daw sa kanya ng bagong primetime series ng GMA-7 na hatid ng News and Public Affairs simula sa Lunes, July 4.

“Sa totoo lang, sobrang mahalaga siya sa akin. Iba ang satisfaction na nakikita ko sa TV na ako mismo ang gumagawa ng stunt. Kasi, ito ‘yung passion ko.”

Sey pa niya, nang mag-artista raw siya, ang pangarap niyang talaga ay maging action star.

“Nag-artista ko, pangarap kong maging action star. Ito ang pinapanood ko lang noong bata ako at finally, nabigyan ako ng opportunity na gumawa ng teleserye na action.

“That’s why ayokong balewalain ang tiwalang ibinibigay nila sa akin. Every time na may pinapagawa sa akin, gagawin ko talaga kahit na ga’no pa ‘yan kahirap. Kasi, gano’n ko kamahal ang trabaho ko, ang craft ko. And this show.”

At kahit nga naaksidente na, mas iniisip daw niyang talaga ‘yung pagka-delay na naman ng taping nila.

“’Yung nangyari sa akin ang injury, hindi ko na-feel ‘yung injury na may sakit ako, pero na-feel ko ‘yung hassle sa lahat ng tao. Na because of me, made-delay na naman. Ang tagal naming hinintay. Na limang araw na lang sana kami but because of what happened, kailangan na naman ma-delay kami, so ‘yon ang naisip ko.”

Pero siya na raw mismo ang nag-challenge sa sarili niya. Nag-rehab siya, nagpa-therapy para raw pagbalik ng taping, ready na nga siyang talaga.

Pag-amin pa niya, “To be honest, nang magbalik taping kami, hindi pa ‘ko 100% ready no’n, pero sabi ko kay Direk, kahit gaano kahirap, ibubuhos ko na lahat dito kasi, gano’n ko kamahal ang show na ‘to.”

At least, after three years, mahuhusgahan na nga ng lahat ang ipinagmamalaking serye ni Ruru.