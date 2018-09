Ken Chan pang-best actor ang akting sa ‘Tatay’

Hindi malayong makasungkit na naman ng acting award ang My Special Tatay lead star na si Ken Chan. Ilang araw pa lang mula nang mag-pilot episode ito, marami na namang nahakot na bagong tagahanga si Ken.

Hindi rin kataka-taka kung bakit siya lagi ang pinagkakatiwalaang gumanap sa mga mahihirap at challenging roles gaya ng ginawa niya sa Destiny Rose, at ngayon naman ay sa My Special Tatay dahil binibigay-todo niya lagi ang pagbibigay-buhay dito. Kita sa kanyang performance na inaral niyang maigi ang kanyang karakter, kaya naman kapani-paniwala siya sa mga manonood.

Samantala, kailangang abangan ang magiging kapalaran ni Boyet lalo na’t mukhang napapasama siya sa mga iresponsableng barkada. Dahil na rin siguro sa lungkot niya nang ma-basted ng best friend na si Carol (Arra San Agustin), pinili niyang maghanap ng ibang mapagkakaabalahan. Pero aalagaan naman kaya siya ng bago niyang barkada ngayon?

Mga ticket sa concert ni Alden ubos na

Ilang araw na lang at concert na ni Alden Richards! Hindi na makapaghintay ang mga fan ng Pambansang Bae sa kanyang upcoming concert na pinamagatang ‘Adrenaline Rush’ na gaganapin sa Kia Theatre sa September 21.

Mas dumoble pa ang excitement matapos i-release ng GMA Records ang official teaser ng Adrenaline Rush.

Makakasama ni Alden on stage sina Asia’s Songbird Regine Velasquez, Comedy Concert Queen Ai-Ai delas Alas, Betong Sumaya, One Up, Ex Battalion at marami pang iba!

At yes, soldout na ang mga ticket sa concert na ito ni Alden. Ang balita ko ay kulang pa nga, eh.

Spine injury ni Andrea magaling na

Inamin ni Andrea Torres na minsan na siyang na-injure dahil sa ‘di tamang paraan ng pag-eehersisyo. Sa isang Instagram post, ikinuwento niya na nagkaroon siya ng spine injury dahil sa weight lifting.

Nagpaalala rin siya sa kanyang mga follower na importanteng mag-ingat sa pagtupad ng mga fitness goal.

Buti na lang ay maayos na ang lahat at nakakapagbuhat na siyang muli sa tulong ng kanyang coach.

Samantala, inaabangan ng mga manonood ang maaksiyong eksena ni Andrea bilang ang diyosang si Sif gabi-gabi sa Victor Magtanggol. Paano niya kukumbinsihin si Victor na ipagpatuloy ang pagiging si Hammerman?

Abangan yan sa GMA Telebabad!