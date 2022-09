Kelsey nilampaso si Anne sa Int’l event

Labanan ng mga dyosa ang peg ngayon sa social media dahil sa dalawang saksakan ng ganda, seksi, sosyal, at may mga international appeal na artista.

Nagkabugan sa kanilang mga outfit sina Anne Curtis at Kelsey Merritt na parehong dumalo sa isang malakasang event abroad.

Si Anne sa Singapore para sa premiere red carpet ng ‘Lord of The Rings: The Rings of Power’.

Kasama ni Anne ang ilang mga Kapamilya star, at bongga dahil super confident siyang inirampa ang Gucci Alejandro Michelle black outfit.

Sa Venice International Film Festival naman dumalo si Kelsey, para premiere showing ng’ TAR’ at inirampa niya sa red carpet ang pink gown na design ni Rami Al Ali.

Parehong maganda, parehong head-turner ang dalawang Pinay celebrity sa kanilang paandar sa dalawang magkahiwalay na event.

Pero pasensya kay Anne at sa kanyang mga tagahanga, inilampaso siya ni Kelsey sa elegance, beauty poise ng dating nito, o sa total look nito sa kanyang mga ilang ibinahaging larawan.

Kung si Anne ay parang dumalo lang sa isang simpleng pagtitipon, pang-world class naman ang dating ni Kelsey.

Mistulang isang international star si Kelsey sa ganda at pagkakadala nito sa kanyang gown, maging ang hairstyle nito, body form ay nakaka-wow naman sa ganda.

Ang verdict namin, inilampaso ni Kelsey si Anne sa look kahit pagtabihin pa ang kani-kanilang mga larawang kuha sa dinaluhan nilang magkakahiwalay na premiere showing.

Ai-Ai gusto nang maging lola

Napuno ng saya ang post ni Ai-Ai delas Alas tungkol sa kanyang only daughter na si Sophia. Nagposte ito ng mga larawan na nagpapakita ng kasal ng anak sa Amerika sa isang Fil-Am.

“Mr & Mrs Vince Baustita…be happy always, labyu booth @sophdelasalas @_vincebautista #budandong,” sabi ni Ai-Ai.

Simpleng kasalan lang ang ginawa na dinaluhan din ng isa pang anak ni Ai-Ai na si Sean Nicolo.

Nasa larawan din ang tatay ng dalawang anak ni Ai-Ai na si Miguel Vera, na matagal nang naninirahan sa US.

Anyway, inaasahan na ni Ai Ai at base sa kanyang reaksyon sa mga komento excited na siyang magkaroon ng apo.

Pangilinan ‘di kinaya kanta ni ni Cuneta

Sinubukan, pero hindi nakayanan ni Miel Pangilinan na kantahin nang buo ang “Bituing Walang Ningning” ni Sharon Cuneta.

Ito nga ang awiting sikat na sikat sa social media, lalo na sa mga nagbabalot ng pagkain mula sa mga pagtitipon, b-day, kasal, binyag, fiesta.

Pinoste ni Sharon ang IG live ni Miel habang kumakanta. Tinangka ni Miel kantahin ang awitin pero napuputol ito dahil siya mismo ay naku-conscious sa kanyang ginagawa.

Tawa nang tawa at pangitingiti sa gitna ng kanyang pagkanta si Miel. Tinatakpan din niya ang bibig kapag naiilang.

Halatang hirap sa mataas na tono si Miel. Paliwanag niya ay paos siya at wala sa kundisyon ang kanyang boses.

Kaya tinigil na lang ni Miel ang pagkanta sa song ng mommy niya.